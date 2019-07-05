Göçmen gemisi kaptanı Rackete, İtalya İçişleri Bakanı'na hakaret davası açacak

Geçtiğimiz günlerde İtalya’da ev hapsine alınan ve daha sonra serbest bırakılan göçmen arama kurtarma gemisi kaptanı Carola Rackete, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye dava açacak.

Göçmen arama kurtarma gemisini İtalyan limanına demirlediği gerekçesiyle ev hapsine alınan kaptan Carola Rackete, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye göçmen karşıtı söylemlerinden ötürü dava açmaya hazırlanıyor.

Rackete salı günü serbest bırakılmıştı.

Rackete’nin avukatı Alessandro Gamberini bugün yaptığı açıklamada, İtalya’nın ırkçı ve göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye, göçmenlere yönelik hakaretlerinden dolayı dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.

Salvini konuşmalarında, 31 yaşındaki arama kurtarma kaptanını hedef göstermekten çekinmiyor. Daha öncesinde Rackete’ye yönelik “korsan”, “eşkiya” gibi söylemler kullanan Salvini, Twitter üzerinden “Yasaları çiğniyor, İtalyan askeri gemilerine saldırıyor, sonra gelip bana dava açıyor. Mafyalardan korkmuyorum ben, zengin şımarık bir Alman komünistinden mi korkacağım!” paylaşımında bulundu.

Salvini’nin hedef gösterdiği Rackete, internet üzerinden ölüm ve tecavüz tehditleri aldığı için kamu önüne çıkmıyor.

Rackete’nin avukatı Gamberini, “Bir hakaret davası, mesaj göndermenin bir yoludur. İnsanlar cüzdanları boşaldığı zaman, insanlara karşı kafalarına göre hakaret edemeyeceklerini anlıyorlar” sözleriyle davayı kaybederse Salvini'ye verilebilecek para cezalarına atıfta bulundu.