G20'de sonuç metni: Dünya ticareti reforme edilmeli

Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nin son gününde sonuç bildirgesi yayınlandı. Metinde ABD'nin itirazlarına rağmen Paris İklim Anlaşması'nın aynen uygulanmasına ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) reforme edilmesine vurgu yapıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün sona erecek G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç metninde ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim üzerine Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) reforme edilmesine dikkat çekildi.

31 maddeden oluşan ve ağırlıklı olarak uluslararası ekonomik düzene vurgu yapılan bildirgede, "kurallara bağlı bir uluslararası düzene" vurgu yapıldı.

"Uluslararası ticaret kurallarının ülkeleri dezavantajlı duruma sokmaması gerektiğine" dikkat çekilen bildirgede, Dünya Ticaret Örgütü'nün bazı fonksiyonlarının yetersiz kaldığına ve bunların reforme edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İklim değişikliği maddesine sadece ABD'nin katılmadığı bildirgede Paris İklim Anlaşması'nın "geri döndürülemez" olduğuna vurgu yapılarak tam anlamıyla uygulanmasının önemine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye işaret edildi.

Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde beyan edilen "terörle mücadele" açıklamasının arkasında durulduğu kaydedildi.

Bildirgenin sonunda 2019 yılındaki G20 Zirvesi'nin Japonya'da, 2020'deki zirvenin ise Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.