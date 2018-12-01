Suudi Veliaht Prensi bin Selman, BM Sekreteri ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, G20 Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmenin amacını, Yemen İç Savaşında müzakere masasına oturulması için adım atılmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Bugün tamamlanacak olan zirvede G20'nin 2019 dönem başkanlığını yapan Japonya, 2020 dönem başkanının Suudi Arabistan olduğu açıklandı.
Kaşıkçı cinayetinin talimatını verdiği iddia edilen Veliaht Prens, zirve için geldiği Arjantin'de otel yerine Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaldığı öne sürülmüştü.