Suudi Veliaht Prensi bin Selman, BM Sekreteri ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, G20 Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Ayrıca G20'nin 2020 yılı dönem başkanlığının Suudi Arabistan'a verildiği açıklandı.

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