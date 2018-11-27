İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi prensinin Arjantin’de yargılanmasını istedi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arjantin’den 30 Kasım’da ülkeye gelecek olan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında savaş suçu gerekçesiyle yargılama yetkisini kullanmasını istedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Arjantin'den 30 Kasım'da Buenos Aires'te yapılacak G20 zirvesine katılacak olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı yargılamasını istedi.

Suudi Prensin Yemen’de insanlığa karşı işlenen muhtemel savaş suçları ve Cemal Kaşıkçı cinayetindeki olası rolüne ilişkin ülkede soruşturma açılmasını isteyen HRW, Arjantin'den savaş suçlarına karşı uluslararası yargı yetkisini kullanmasını istedi.

Arjantin anayasası ülkenin yargı makamlarına savaş suçları ve işkence için küresel yargı yetkisi veriyor. Bu da Arjantin’de yargı yetkililerine bu suçların nerede işlendiğine bakılmaksızın yargılama hakkı tanıyor.

HRW’den yapılan açıklamada, Suudi veliaht prensiyle ilgili dosyanın Arjantin federal yargıcı Ariel Lijo’ya sunulduğu belirtildi.

HRW Ortadoğu ve Kuzey Afrika direktörü Sarah Leah Whitson, Arjantin savcılarına Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Yemen’deki olası savaş suçları, Cemal Kaşıkçı da dahil sivillere işkence yapılması gibi olaylardaki sorumluluğunu soruşturmaları umuduyla sözkonusu dosyayı ilettiklerini söyledi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bu hafta Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılacak G20 Zirvesinin açılış törenine katılması bekleniyor.

Ancak Arjantin medyasında yer alan haberlere göre yargı makamları böyle bir soruşturma açılmasına sıcak bakmıyor.