G20 Zirvesi başlıyor: Neler görüşülecek, zirveden ne bekleniyor?

Arjantin'de yapılacak G20 Zirvesi bugün başlıyor. Zirvede kimi görüşmeler Ukrayna'yla Rusya arasında yaşananlar sebebiyle iptal edilirken, ticaret geriliminin zirvenin ana konusu olması bekleniyor.

Arjantin'de yapılacak G20 Zirvesi bugün başlayacak. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping ile görüşecek. Zirvede yapılması beklenen bir diğer önemli görüşme olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasındaki görüşme, ABD tarafından iptal edildi. ABD'nin görüşmeyi iptal etmesine, Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'nde son yaşanan olaylar gösterildi.

ABD VE ÇİN ARASINDA ANLAŞMA BEKLENTİSİ

Şi-Trump görüşmesinin, Çin ile ABD arasında bir ticaret anlaşmasının önünü açabileceği söyleniyor. ABD ve Çin, ticaret konusundaki görüşmelerden şimdiye kadar sonuç alamamıştı.

İki ülke arasında ticaret anlaşması yapılamaması ve karşılıklı yüksek gümrük vergileri iki tarafı da etkilerken, ABD'nin Çin'le uzlaşmaya eskisine göre daha yakın olduğu söyleniyor.

Buna karşın zirve öncesinde açıklama yapan Trump, 200 milyar dolarlık Çin malına getirilen gümrük vergisi artışının planlandığı gibi süreceğini, 267 milyar dolarlık Çin malına daha ek gümrük vergisi gelebileceğini açıkladı.

Trump'ın Çin'e yönelik stratejisinin "baskı uygulayarak taviz vermeye zorlamak" olduğu biliniyor. Çinli yetkililer, tek taraflı gümrük vergisi artışlarına izin verilmeyeceğini, ABD'nin yaptırımlarına aynı oranda karşılık verileceğini ifade ediyor.

ABD-ÇİN ANLAŞMASI OLMAZSA NE OLUR?

ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasının mümkün görünmemesi durumunda Çin diğer ülkelerle ekonomik entegrasyonunu artırmayı planlıyor.

Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, Çin'in Rusya'yla artan ekonomik ilişkilerinden dolayı gerilimden kârlı çıkan tarafın Rusya olduğu söyleniyor.

Öte yandan Çin, Kuşak ve Yol projesi üzerindeki ülkelerle de ekonomik ilişkilerini geliştirerek, ABD yaptırımlarının etkisini azaltmaya çalışıyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Ukrayna savaş gemilerinin Azak Denizi'nde Rusya sularına girmesi ve gemilere Rusya tarafından el konması sonrasında iki ülke arasındaki gerilim yeniden arttı.

Ukrayna, NATO'dan Rusya'a karşı yardım isterken, Rusya yapılanların provokasyon olduğunu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun seçimlere yönelik hazırlık için bunları yaptığını açıkladı.

Poroşenko, Batı'dan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu kimi liderler, G20 Zirvesi'nde Rusya lideri Putin'le yapacakları görüşmeleri iptal etti.

ERDOĞAN-TRUMP RESMİ GÖRÜŞMESİ DE İPTAL

ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ikili resmi görüşme gerçekleştirecekti.

Ancak Trump'ın bu görüşmeyi iptal ettiği, bunun yerine Erdoğan ile ikili ve resmi olmayan bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Zirvede Ortadoğu gündeminin geçmiş senelere göre daha geri planda kalması bekleniyor.

Kore görüşmelerindeki duraksamayla birlikte, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile de görüşmesini iptal eden Trump'ın, ticaret görüşmelerine yoğunlaşacağı söyleniyor.

KAŞIKÇI OLAYI SUUDİ ARABİSTAN'LA İLİŞKİLERİ ETKİLEMEDİ

Zirveyle ilgili merak edilen konular arasında Suudi Arabistan'ın durumu da bulunuyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme yapacağını açıkladı.

Kaşıkçı olayı ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini de etkilemezken, zirve henüz başlamadan ülkelerin Suudi Arabistan karşıtı bir tutum almayacağı belirginleşti.

G20 NEDİR, KİMLER KATILIR?

G20'nin kurulması 1999 yılında Köln'de düzenlenen ve önde gelen sanayi ülkelerinin katıldığı G7 zirvesinde kararlaştırıldı. 20'ler Grubu (G20) 19 devlet ve Avrupa Birliği'nden oluşur. Genellikle ekonomik konuların görüşüldüğü zirve toplantıları yılda bir kez yapılır. Kapanış bildirisinde yer alan kararlar siyasi niyet açıklamalarından ibarettir ve bağlayıcılığı yoktur. Bu toplantıya katılan ülkeler şöyle sıralanıyor: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Almanya, Fransa, Büyük Britanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye ve ABD. Avrupa Birliği grubun 20'inci üyesidir. Zirvelerde Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve davetli üçüncü ülkeler de temsil edilir.