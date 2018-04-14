'Çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi'

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırıya ilişkin “Bugün atılan füzeler içimizi serinletmedi” derken Suriye’deki cihatçılar da hava saldırılarının kendilerini tatmin etmediğini açıkladı.

İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa’nın ortak saldırısında atılan füzelerin içlerini serinletmediğini söyledi. Benzer bir açıklama Suriye’deki cihatçılar tarafından da yapıldı. Suriye yönetimine karşı, saldırıyı düzenleyen güçlerle birlikte hareket eden cihatçılar da hava saldırılarının kendilerini tatmin etmediğini beyan etti.

Yeni Akit’in aktardığı habere göre İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik ortak saldırısına ilişkin “Bugün atılan füzeler içimizi serinletmedi. Çok az vuruş yapıldı ve o tesislerin yok edilmediğini, tesislere bir zarar verilmediğini düşünüyoruz. Danışıklı dövüş gibi bir atış yapıldığını düşünüyoruz” dedi. Yıldırım Doğu Guta’dan çıkarılanların sınırda İHH tarafından karşılandığını da açıkladı. Suriye yönetimi Doğu Guta’dan çıkarılanların cihatçılar olduğunu belirtmişti.

CİHATÇILAR DA TATMİN OLMAMIŞ

AFP’de yer alan bir haberde Suriye halkına karşı savaş yürüten cihatçıların benzer açıklamasına yer verildi. Cihatçılar ABD ve ortaklarının düzenlediği saldırının kendilerini tatmin etmediğini belirterek “Ortada bir ‘fars’ var, çünkü Esad hâlâ iktidarda” dedi.

