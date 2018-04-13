ABD'nin adımları cihatçılara yarıyor: IŞİD saldırıya geçti

ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik tehditlerini fırsat bilen IŞİD, Humus'ta Suriye ordusuna karşı saldırıya geçti.

İslam Ordusu ve El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler'in "kimyasal saldırı" iddialarına sahip çıkarak Suriye'yi tehdit etmekte olan ABD ve müttefikleri, cihatçı örgütlerin önünü açıyor.

Suriye Hava Kuvvetleri, IŞİD karşıtı saldırılara ara verirken, bunu fırsat bilen cihatçılar Humus kırsalında Suriye ordusuna karşı saldırıya geçti.

Kureyteyn'de Suriye kontrol noktalarını hedef alan cihatçıların Suriye ordusu ve milis güçlerine karşı ilerleme kaydetmeyi başardığı aktarılıyor.

Suriye Hava Kuvvetleri, ABD'nin olası hava saldırısı ihtimaline karşılık hava gücünü farklı üslere dağıtmak zorunda kalmıştı.

IŞİD kontrol ettiği yerlerin neredeyse tamamını kaybetmiş olsa da, örgütün uykuda pek çok hücresi bulunuyor.

Cihatçılar Suriye kırsalında ve çölünde Suriye'ye karşı düzenli olarak saldırılar gerçekleştiriyor.