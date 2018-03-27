Deyrezzor'da IŞİD saldırıları artarak devam ediyor

IŞİD, Mart ayının başlangıcından beri Deyrezzor'da Suriye ordusuna karşı gerçekleştirdiği saldırıları yoğunlaştırdı.

Suriye ordusu, Mart ayının başından beri Deyrezzor'da IŞİD'in giderek yoğunlaşan saldırılarıyla mücadele ediyor.

Al Masdar'ın haberine göre 10'ar kişilik gruplar ve silahlandırılmış araçlarla saldırılar gerçekleştirmekte olan IŞİD, 50 kişilik gruplar ve daha ağır silahlarla saldırılar düzenlemeye başladı.

Saldırılar sebebiyle iki tarafın da yaşadığı kayıplar artarken, IŞİD'in özellikle T-2 Askeri Hava Üssü, El-Meyadin ve Ebu Kemal bölgelerini hedef aldığı kaydediliyor.

Suriye ordusunun Şam bölgesindeki operasyonlar sonlandıktan sonra bölgeye kapsamlı bir harekat düzenleyebileceği söyleniyor.