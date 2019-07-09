Çin ABD'den Tayvan'a silah satışını durdurmasını istedi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışını durdurma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışı yapmasına şiddetle karşı çıktıklarını açıklayarak satışın durdurulması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın pazartesi günü onayladığı yaklaşık 2,2 milyar dolarlık silah satışı, M1A2T Abrams tankı, Stinger füzeleri ve bağlı ekipmanları kapsıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ 'TAYVAN' GERİLİMİ BÜYÜYOR

Tayvan uluslararası hukuka göre Çin'in parçası. ABD de 1979 yılında "Tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu açıklamış ve Tayvan ile resmi diplomatik ilişkileri kesmişti. Ancak adayla ilişkilerini gayriresmi olarak sürdürmeye devam eden ABD Tayvan’a her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.

Tayvan'da yönetim, 2016 yılından bu yana bağımsızlık yanlılarının elinde bulunurken, geçen yıl ABD Senatosu tarafından geçirilen bir kararda, ABD ile Tayvan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine onay verilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, kararın "yasal geçerliliği olmadığını ve Tek Çin ilkesini ciddi olarak ihlal ettiğini" belirterek tepki göstermişti.

Çin, ABD donanmasının Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmasının da bir güvenlik sorunu olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.