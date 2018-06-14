Tayvan'da Çin yanlısı partiye soruşturma

Tayvan'da Çin yanlısı Yeni Parti'nin sözcüsüne ve iki üyesine soruşturma başlatıldı.

Tayvan'da Çin'le birleşme yanlısı Yeni Parti'nin sözcüsüne ve iki üyesine "Ulusal Güvenlik Yasası" ihlali sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Savcılık parti sözcüsü Wang Ping-chung'un ve parti üyelerinin "Çin adına Tayvanlı hükümet yetkililerini ve öğrencileri partiye katmaya çalıştığını" iddia ediyor.

Tayvanlı yetkililer Yeni Parti'nin "kasıtlı olarak ulusal güvenliğe ve toplumsal istikrara zarar verdiğini, Çin yönetimine, ordusuna ve Çin Komünist Partisi'ne hizmet eden örgütler kurduğunu" öne sürüyor.

Tayvan uluslararası olarak Çin'in parçası sayılıyor. Çin yönetimi, 2016 yılından beri bağımsızlık yanlılarının fiilen yönettiği Tayvan'a karşı askeri seçenek dahil tüm opsiyonların değerlendirilebileceğini söylüyor.