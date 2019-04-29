Çin’den Tayvan Boğazı’na savaş gemisi gönderen ABD’ye tepki

Çin, ABD’nin Tayvan Boğazı’na dün iki savaş gemisi göndermesine tepki göstererek bu adımın ikili ilişkilere zarar vereceğini bildirdi.

ABD’nin dün Tayvan Boğazı'na iki savaş gemisi göndermesi Çin’in tepkisine yol açtı.

Çin Dışişleri’nden yapılan açıklamada ABD-Çin ilişkilerinde Tayvan meselesinin en önemli ve hassas konu olduğu ve ikili ilişkilere zarar vermesinin önlenmesi için konunun ihtiyatlı olarak ele alınması gerektiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, ABD’nin bu adımının Çin tarafından yakından takip edildiğini de söyledi.

Lu, Çin’in daha önce de konuyla ilgili kaygılarını ABD’ye ilettiğini ve Washington’u tek Çin politikasına saygı duymaya çağırdığını hatırlattı.

Pentagon dün iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçtiğini açıklamıştı.

ABD Donanması sözcüsü Clay Doss, William P. Lawrence ve Stethem adlı savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin, "ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik taahhüdünü gösterdiği” açıklaması yapmıştı.

Clay Coss, savaş gemilerinin geçişi sırasında "sıra dışı bir durumla" da karşılaşmadıklarını belirtti.

Çin, Çarşamba günü de bir Fransız savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki göstererek bu durumun yasadışı olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası olarak Çin'in parçası sayılan Tayvan, 2016 yılından beri bağımsızlık yanlılarınca yönetiliyor.

ABD resmen Tayvan’ı tanımadı ancak ada ile ilişkilerini gayriresmi olarak sürdürüyor. ABD, Tayvan’a her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.