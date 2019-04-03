Çavuşoğlu: ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satışın garantisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da yaptığı konuşmada Rusya ile S-400'lerin 'bitmiş bir anlaşma' olduğunu söyledi. ABD'nin 'son bir Patriot önerisinde bulunduğunu' kaydeden Çavuşoğlu, 'ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor' dedi. F-35'lerin tesliminin durdurulmasının S-400 anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceğini ilişkin olarak ise Bakan Çavuşoğlu F-35'lerin kapsamlı bir program olduğunu belirterek 'Bu kadar basit olmamalıdır' diye yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı konuşmada "S-400’ler bitmiş, yapılmış bir anlaşmadır. F-35 ise kapsamlı bir programdır. Türkiye olarak F-35'lerin birçok parçasını üretiyoruz. Türkiye de bunun bir parçası. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor" dedi.

Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" etkinliğinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "S-400’ler bitmiş, yapılmış bir anlaşmadır. F-35 ise kapsamlı bir programdır. Türkiye olarak F-35'lerin birçok parçasını üretiyoruz. Türkiye de bunun bir parçası. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor. ABD'ye S-400'lerin tehdit olmadığını göstermek için bir çalışma grubu kurmayı önerdik" diye konuştu.

Polonyalı bir diplomatın "NATO dostu olmayan Rusya ile ilişkilerinizin sınırı nedir? Kırmızı çizginiz var mı?" sorusuna ise Çavuşoğlu "Sizin ülkenizin Rusya ile ticaret hacmi bizimkinden daha yüksek ve artıyor" diye yanıt verdi.

SEÇİMLER VE ABD

Çavuşoğlu konuşmasında Türkiye'deki seçimlere de değindi, İstanbul'da oyların yeniden sayıldığını belirterek bunun demokrasilerde normal olduğunu savundu.

Son ABD başkanlık seçimlerinde de 4 eyalette oyların yeniden sayıldığını söyleyen Çavuşoğlu, AKP'nin geçen seçimlerdeki destek oranını koruduğunu belirterek "Sonuçlara baktığınız zaman partimle ikinci parti arasında büyük bir fark olduğunu görürsünüz. Bu seçimlerde partim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmıştır" dedi.

Çavuşoğlu, "Yerel seçimlerin diğer ülkelerle ilişkilerimizle bir ilgisi bulunmamaktadır. Erdoğan, halkı dinliyor ve politikalarımızı buna göre yeniden düzenliyoruz. Biz başta ABD olmak üzere tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmak isteriz" ifadelerini kullandı.

'S-400'DEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

S-400'lerle ilgili bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır, bundan geri adım atmayacağız" dedi. Çavuşoğlu "ABD kısa süre önce bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı yakın zamandaki bir telefon görüşmesinde, ABD'nin Patriot'ları Türkiye'ye satmamasının bir hata olduğunu kabul etti. Biz yıllarca bunları alamadık ve bundan dolayı gidip Rusya'dan almamız gerekti. Başka müttefiklerimizden de almaya çalıştık ancak işe yaramadı. Hava savunma sistemi Türkiye'nin acil bir ihtiyacıdır. Bölgemizde bize bu konuda tehdit oluşturan unsurlar var ve NATO bu açığımızı kapatacak durumda değil" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu "NATO Genel Sekreteri, herhangi bir üye ülkenin herhangi bir ülkeden herhangi bir sistem alabileceğini açık bir şekilde ifade etti. Bu Genel Sekreter Stoltenberg'in açık ifadesidir" şeklinde konuştu.

S-400 İLE F-35 ENTEGRASYONU KONUSU

S-400 sistemlerinin NATO sistemleri ile entegre edilmesi gibi bir zorunluluğun bulunmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu bizim amacımız da değil. Bu sadece bizim kullanacağımız bir savunma sistemi olacak ve herhangi bir NATO sistemine entegre edilmeyecek. Bunu açıkça ifade ettik. Bu sistem F-35 dahil NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecektir" dedi.

ORTAK TEKNİK ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİ

Çavuşoğlu, S-400'lerin ABD teknolojilerine risk teşkil etmediğini güvence altına almak için ortak bir teknik çalışma grubu kurma teklifinde bulunduklarını da hatırlattı.

F-35 SEVKIYATININ DURDURULMASI S-400 ANLAŞMASINI ETKİLER Mİ?

ABD yönetiminin, son günlerde Türk F-35'lerine yönelik adımlarının, Türkiye'nin S-400 alımını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik bir soruya ise Çavuşoğlu'nun yanıtı şu oldu:

"F-35 programı kapsamlı bir programdır ve biz bu programın bir parçasıyız. Bu F-35 uçağının birçok parçasını üretiyoruz. Halihazırda 1,2 milyar dolar ödeme yapmışız. Diğer bir 2,3 milyar dolar da yolda. Programa katılımcı ülke olarak üzerine düşen her şeyi yapmıştır. Dolayısıyla bu çok kapsamlı bir programdır. ABD'nin Türkiye dahil NATO müttefiklerine yaptığı diğer askeri satışlar gibi bir şey değildir. Biz programın parçasıyız. Bu kadar basit olmamalıdır."

