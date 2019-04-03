NATO toplantısı arifesinde F-35 karmaşası

NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıldönümünde Washington'da gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları toplantısının gündemine Rusya'yla olan gerilimin damga vurması beklenirken, Türkiye'nin ABD'den satın alacağı F-35'lerle ilgili tartışmalar da iyice kızıştı. Konuyla ilgili ABD tarafından temkinli zaman zaman da çelişkili açıklamalar geliyor.

Washington'da yarın başlayacak olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde Türkiye'ye satılacak F-35'ler konusu gündemi belirlemeye devam ediyor. Konuyla ilgili ABD tarafından gelen çelişkili açıklamalara yenileri eklenirken yetkililerin genel olarak "temkinli" konuştuğu ancak ısrarla kaygılı olunduğu mesajı verdikleri gözleniyor.

Son olarak konuyla ilgili açıklama yapan ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Lockeed Martin firmasına ait F-35 sistemlerinin başka sistemlerle uyum sorunundan bahsederek konuyla ilgili çekincelerini dile getirdi. Türkiye'nin NATO ittifakında kalmasını istediklerini vurgulayan Hutchison, “NATO'yla çalışamayacak füze sistemlerini ülkelerinin ortasına yerleştirmelerini istemiyoruz” dedi.

Konunun “çok karmaşık bir konu” olduğunu belirten ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da, “Mesafe kat etmeye çalışıyoruz ve Türkiye'yle bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla henüz vazgeçmedik” diye konuştu.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de, ABD'nin, “Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi almasının F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağını” söylediğini tekrar hatırlattı.

Aynı yetkili, dışişleri bakanları toplantısının gündeminde “Karadeniz ve Afganistan barış süreci gibi başlıklarda Rusya'nın oluşturduğu askeri tehdit ve üye ülkelerin ittifakın bütçesine katkıları” gibi başlıkların önemli bir yer tutacağını vurguladı.

Savunma Bakanlığı görevini vekâleten sürdüren Patrick Shanahan, dün Washington'ın F-35 savaş uçaklarının teslimatını iptal etme meselesinin çözülmesini umduğunu söylemişti. Shanahan, “Umarım sorunu çözeceğiz ve Türkiye Patriotlar ve F-35'ler olmak üzere doğru savunma ekipmanına sahip olacak” demişti. Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için kullanılan ve ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunan iki adet F-35'in de yakında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği belirtilmişti. Ancak daha sonra Pentagon ve savunma kaynaklarının çelişkili açıklamaları birbirini kovalamıştı.

Önce, Türkiye’ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle F-35 sevkıyatının durdurulduğu, sonra, Arizona'daki Türk pilotların ve teknik personelin eğitimlerinin askıya alındığı haberleri gelmiş, daha sonra yine Pentagon kaynaklarınca haberler yalanlamıştı.

ABD Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yeni başkanı James Inhofe'un Türk pilotların gerçekleştirdiği F-35 eğitim uçularının durdurulduğu açıklamasından 7 saat sonra Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews “eğitimler devam ediyor” açıklaması yapmıştı.

ÇAVUŞOĞLU WASHINGTON'DA

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun NATO toplantısı için Washington'a geçtiği belirtildi. Çavuşoğlu'nun ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmeler yapacağı, görüşmelerde F-35'ler konusunun değerlendirileceği belirtiliyor.