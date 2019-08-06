Bolsonaro: Sokaklarda böcek gibi ölecekler, olması gereken bu

Brezilya’nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sokaklarda suçluların siviller ve polisler tarafından öldürülmesine yargı muafiyeti getiren düzenlemeyi, 'Bu sayede suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecek, olması gereken bu' sözleriyle savundu.

‘Suçlu' olduğu iddia edilen kişileri öldüren güvenlik güçlerine ve sivillere yargı muafiyeti getiren yasa tasarısına ilişkin Brezilya’nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan açıklama geldi.

Düzenlemeyi savunan Bolsonaro, "Bu adamlar sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler. OIması gereken de bu. Polisler, silahlarını kullandıkları için mahkemeye çıkmak yerine madalya almalı" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Bolsonaro, "canlarını veya mallarını korudukları" takdirde ölümcül güç kullanan vatandaşların da benzer bir yasal korumayı hak ettiğini savundu.

Igarape Enstitüsü adlı kuruluşun yöneticisi Robert Muggah, 2019’un sadece ilk üç ayında polisin 434 kişiyi öldürdüğünü söyledi.