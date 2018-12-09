BM Göç Paktı Belçika'da hükümeti dağıttı

Belçika'da Birleşmiş Milletler (BM) Göç Paktı üzerine süren tartışamlarda en büyük koalisyon ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) hükümetten çekildiğini duyurdu.

Önümüzdeki günlerde imzalanması planlanan Birlemiş Milletler (BM) Göç Paktı hakkında yaşanan tartışmalar üzerine Belçika'da hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koaslisyondan çekildiğini duyurdu. Flaman milliyetçisi partinin hükümetten çekilmesi üzerine üç bakanlık ve iki müsteşarlık koltuğu boşta kaldı.

İstifa kararının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Jan Jambon, kendisiyle birlikte maliye, savunma bakanları ve göçten sorumlu devlet müsteşarının da istifa ettiğini söyledi. Böylece Belçika'da genel seçimlere beş ay kala Charles Michel hükümeti parlamentodaki çoğunluğu kaybetmiş oldu.

Belçika’da hükümetin en büyük ortağı konumundaki Yeni Flaman İttifakı, önceki gün yaptığı açıklamada Başbakan Charles Michel’i 10-11 Aralık tarihlerinde Fas’ın Marakeş kentinde görüşülecek olan BM Göç Paktı’nı imzalaması durumunda hükümetten çekilmekle tehdit etmişti.

ANLAŞMA BEKLENEN KARŞILIĞI BULAMADI

Göçmenleri ve sahip oldukları hakları daha açık bir biçimde tanımlayamayı amaçlayan BM anlaşması, taraf olan ülkelerin göçmenler üzerindeki baskılarını sınırlandırırken, yeni gelen göçmenler için yeterli kaynakların oluşturulmasını da destekliyor.

Göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlayan paktın metni, temmuz ayında ABD dışındaki BM üyesi 193 ülkenin imzası ile onaylanmıştı.

Anlaşmanın iç hukukta bağlayıcılığı bulunmasa da imzalarını geri çeken ülkeler, kararlarını “egemenliklerini koruma” ile gerekçelendiriyor.

ABD, Macaristan, Avusturya, Polonya, Çekya ve İsrail de anlaşmada yer almayacağını duyurmuştu.