İsrail BM Göç Paktı'na destek vermediğini duyurdu

İsrail, Aralık ayında Fas'ta yapılacak bir konferansta imzalanması planlanan Dünya Göçmen Paktı'nı imzalamayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Birleşmiş Milletler Dünya Göçmen Paktı'na katılmayacağını ve bugüne kadar yaptığı gibi "yasadışı göçmenlere karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini" belirtti.

Netanyahu, "Dışişleri Bakanını, İsrail'in bu anlaşmanın parçası olmayacağını ve imzalamayacağını ilan etmesi için görevlendirdim. Sınırlarımızı yasadışı göçmenlere karşı korumayı taahhüt ediyoruz. Yaptığımız şey buydu ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da, söz konusu anlaşmaya imza vermeyi reddetmişti.

İSRAİL GÖÇMEN DÜŞMANLIĞIYLA BİLİNİYOR

İsrail, göçmenlere karşı en düşmanca tavır gösteren ülkelerden biri olarak biliniyor.

Göçmenleri önce toplama kamplarında 12 ay hapis tutan İsrail, sonrasında göçmenlere "kendi ülkelerine dönmek" ve İsrail'in önerdiği "üçüncü bir ülkeye gitmek" arasında seçim sunuyor.

İki seçeneği de kabul etmeyen göçmenler, süresiz olarak toplama kampında bekletiliyor.

'AÇIKTAN IRKÇILIK NORMALLEŞTİ'

Aralık 2013'te göçmenleri tutmak için "Holot" adında bir toplama merkezi açan İsrail, Afrikalı göçmenlere muamelesiyle tepki çekmişti.

Yazları 40 dereceyi aşan, kışınsa 0 derecenin altındaki sıcaklıkların yaşandığı kampta tutulan sığınmacılar, kamptan çıkmayı başarsalar bile en yakın yerleşimin yürüyerek 6 saat mesafede olduğunu bildirmişti.