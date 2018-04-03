Netanyahu, UNHCR ile imzalanan Afrikalı göçmenler anlaşmasını askıya aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yapılan ve ülkesinde bulunan binlerce mülteci ve yasa dışı göçmeni Batılı ülkelere gönderilmesini öngören anlaşmanın duyurulmasından birkaç saat sonra geri adım attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, binlerce Afrikalı sığınmacının yanı sıra çok sayıda başka sığınmacıya da İsrail’de kalma izni veren anlaşmayı dün açıkladıktan birkaç saat sonra, bu kez Facebook hesabından, anlaşmanın uygulanmasını, yeniden gözden geçirilmek üzere askıya aldığını duyurdu.

BM ile yapılan anlaşmaya göre, çoğu Eritre ve Sudan’dan gelen 37,000 Afrikalı sığınmacının 16,250’si Batılı ülkelerde yerleştirilecek, diğerleri ise İsrail’de kalma hakkına sahip olacak.

Şark'ul Avsat'ta yer alan habere göre Netanyahu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, BM ile varılan anlaşma kapsamında ülkedeki Afrikalı göçmenlerin 16 bin 250’sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderileceğini duyurmuştu.

Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, Afrikalı göçmenlerin İsrail’e gelmesini “şiddetli terör saldırılarından çok daha kötü bir olay” şeklinde tanımlamıştı.

İsrail meclisi, Aralık 2017’de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı geçirmişti. Buna göre sınır dışı edilmeye “razı” olmayan göçmenlerin hapse atılması öngörülüyordu ancak bu uygulama İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.

İsrail’de tamamına yakını Eritre ve Sudan’daki savaş ve katliamlardan kaçan yaklaşık 40 bin Afrikalı göçmen bulunuyor. Afrikalı göçmenlerin büyük çoğunluğu Hristiyan, bir kısmı da Müslümanlardan oluşuyor. İsrail hükümeti bu kişilere mülteci statüsü vermeyi reddediyor.