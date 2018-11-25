BM Göç Paktı 'beklenilen' karşılığı yaratamadı: Slovakya da imzalamıyor

Slovakya, Birleşmiş Milletler’in (BM) dünya çapında uygulamayı planladığı Göçmen Paktını imzalamayacağını açıkladı. ABD ve İsrail'in yanı sıra birçok ülke anlaşmada yer almayacağını açıklamıştı.

Slovakya, bugün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler’in (BM) dünya çapında uygulamayı planladığı Göçmen Paktını imzalamayacağını açıkladı.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, düzenlediği basın konferasında “Slovakya hiçbir koşulda Birleşmiş Milletler’in bu anlaşmasını desteklemeyecek ve bu anlaşma ile aynı fikirde olmayacaktır” dedi.

KABİNEDE KRİZ YARATABİLİR

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, ülkesinin Göçmen Paktında yer almaması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı. Lajcak’ın olası istifa ile Slovak hükümetinde sarsıntıların olacağı tahmin ediliyor. Slovakya’nın anlaşmayı imzalamamasına rağmen Lajcak’ın görevini bırakmayacağına inandığını belirten Başbakan Pellegrini, “Onu koltuğunda tutmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

GÖÇMEN PAKTI BEKLENİLEN KARŞILIĞI GÖRMEDİ

Göçmenleri ve sahip oldukları hakları daha açık bir biçimde tanımlayamayı amaçlayan BM anlaşması, taraf olan ülkelerin göçmenler üzerindeki baskılarını sınırlandırırken, yeni gelen göçmenler için yeterli kaynakların oluşturulmasını da destekliyor.

Göçmenlerin güvenliğini sağlamayı ve insan kaçakçılığını önlemeyi amaçlayan paktın metni, Temmuz ayında ABD dışındaki BM üyesi 193 ülkenin imzası ile onaylanmıştı.

Anlaşmanın iç hukukta bağlayıcılığı bulunmasa da imzalarını geri çeken ülkeler, kararlarını “egemenliklerini koruma” ile gerekçelendiriyor.

ABD, Macaristan, Avusturya, Polonya, Çekya ve İsrail de anlaşmada yer almayacağını duyurmuştu. Anlaşma, Aralık ayında Fas’ın Marakeş kentinde imzalanacak.