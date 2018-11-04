Birleşmiş Milletler'in göçmen anlaşması beklenen 'karşılığı' bulamadı

Birleşmiş Milletler'in gelecek ay imzalamayı planladığı göçmen anlaşmasında yer almayacağını açıklayan ülkelerin sayısı beşe çıktı. Almanya'nın belirleyici role sahip olduğu anlaşmanın beklenen karşılığı bulmaması ülke içerisinde tartışmalara yol açıyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Aralık ayında imzalayacağı göçmen anlaşmasında ABD ve Macaristan’ın ardından Avusturya ve Polonya da yer almayacağını duyurdu

Anlaşmadan çekilme kararını katıldığı bir radyo yayınında açıklayan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, anlaşmayı “yasal ve yasa dışı göçmenler arasındaki ayrımı silikleştirmek” ile eleştirdi.

'ANLAŞMA EGEMENLİĞİMİZE TEHDİT'

Göçmenleri ve sahip oldukları hakları daha açık bir biçimde tanımlayamayı amaçlayan BM anlaşması, taraf olan ülkelerin göçmenler üzerindeki baskılarını sınırlandırırken, yeni gelen göçmenler için yeterli kaynakların oluşturulmasını da destekliyor.

Anlaşmanın iç hukukta bağlayıcılığı bulunmasa da imzalarını geri çeken ülkeler, kararlarını “egemenliklerini koruma” ile gerekçelendiriyor.

Aralık ayında Fas’ın Marakeş kentinde imzalanacak anlaşmaya temsilci göndermeyeceğini açıkladı.

Dün Varşova’da Almanya Başbakanı Angela Merkel’le bir araya gelen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, söz konusu paktın Polonya’nın egemenliğini tehdit ettiğini, bu yüzden anlaşmaya taraf olmayacağını bildirdi.

İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nin de anlaşmada çıkması beklenen ülkeler arasında yer alıyor.

ANLAŞMANIN 'ÖNCÜSÜ' ALMANYA KARŞILIK BULAMADI

Geçtiğimiz yaz düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde göçmen konusunda bir anlaşmaya varabilmek için girişimlerde bulunan Almanya’nın BM anlaşmasının oluşturulmasında belirleyici role sahip olduğu belirtiliyor. Almanya’nın öncülük ettiği anlaşmanın komşuları tarafından reddedilmesi ülke içerisinde tartışmalara yol açtı. Göçmen karşıtı eylemleriyle bilinen sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) anlaşmayı "yoksulluktan kaçanları zengin Batılı ülkelere, özellikle de Almanya’ya yerleştirmek" sözleriyle hedef aldı.