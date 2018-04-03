Bloomberg: İstanbul'un yeni havalimanı açılmadan mali sıkıntı yaşanıyor

Bloomberg tarafından yapılan haberde, İstanbul'un yeni havalimanında henüz açılmadan mali sıkıntı yaşandığı bildiriliyor.

Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun hükümetten 1 milyar avro kiranın 2 yıl ötelenmesini istediği iddiası gündeme gelmişti. Bloomberg'in haberine göre, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, televizyonda yaptığı açıklamada bu iddiayı doğrulayarak hükümetin erteleme isteğini değerlendirdiğini belirtti. Yeni havalimanının yaşadığı mali sıkıntıları aktaran haberde, havalimanını inşa eden konsorsiyumun "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın sayılan" şirketlerden oluştuğu bildiriliyor. Haberde diğer Türk şirketlerin de mali sorunlar yaşamakta olduğu aktarılarak, Ülker'in borç yeniden yapılandırma talebi hatırlatılıyor. Bloomberg, bankacılık dışı özel sektör dış borcunun GSYH'ye oranının yüzde 40'a ulaştığı söylenirken, mali sorunların yanı sıra havalimanının zemininin inşaata uygun olmaması gibi sorunlar olduğu aktarılıyor. İLGİLİ HABER Cengiz ve ortaklarından yeni havalimanı için 2 milyar Avro talebi