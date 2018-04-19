ABD'li büyük finans kuruluşları Trump'ın vergi reformundan 2,5 milyar dolar kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu, beklenildiği gibi büyük finans kuruluşlarına yaradı. Wall Street bankaları reformdan 2,5 milyar dolar kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kurumlar vergisini yüzde 35'ten yüzde 21'e indirmiş, Trump'ın vergi kesintilerinin zenginlere 1,5 trilyon dolar kazandıracağı konuşulmuştu.

Trump'ın sermayeyi koruyan kararının sonuçları görülmeye başlandı. Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup ve Walls Fargo'unn toplam gelirlerinin "2,5 milyar dolardan fazla" arttığı açıklandı.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre kurumlar vergisindeki düşüş beklenildiği gibi büyük finans kuruluşlarına yaradı. Wall Street bankalarının gelirlerinde önemli artış görüldü.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'nin son çeyrekteki gelirinin rekor seviyede olduğu ve kâr oranının yüzde 40 arttığı duyuruldu.

Trump'ın vergi kesintilerinin ABD'de çok yüksek olan eşitsizliği daha da artırması bekleniyor.