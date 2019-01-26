ABD'den Venezuela tehdidi: Taraf olun, ekonomik ilişkileri kesin

ABD'nin çağrısı üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bütün ülkeleri 'taraf olmaya' çağırarak, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı devlet başkanı olarak tanıma talebini yineledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Venezuela için ABD’nin talebi üzerine toplandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuelalıların ülkeyi terk etmesinden ve ülkedeki ekonomik koşullardan “gayrimeşru” olarak nitelediği Nicolas Maduro hükümetini sorumlu tuttu.

Pompeo, ABD'nin Venezuela'ya daha parlak bir gelecek için yardım ettiği iddiasında bulunarak, BM Güvenlik Konseyine Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.

'TARAF OLMA ZAMANI GELDİ'

Bütün ülkelerin, eski Devlet Başkanı olarak tanımladığı Maduro'nun ''gayrimeşru mafya'' devletinden kendini kurtarmaya çalışan Venezuela halkına destek vermesi gerektiğini söyleyen Pompeo, ''Bütün ülkelerin taraf tutma zamanı geldi. Ya özgürlüğü seçen güçlerin yanında olursunuz, ya da Maduro ve kargaşasını seçersiniz.'' dedi.

'VENEZUELA İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİ KESİN'

Güvenlik Konseyi oturumunun ardından da gazetecilere açıklamalarda bulunan Pompeo, bütün ülkelere Venezuela ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı.

Mike Pompeo, "Bütün ülkelerin, finansal sistemlerini Maduro rejiminden ayırmalarını ve Venezuela halkına ait varlıkları, ülkenin meşru yöneticilerine bırakmalarını umuyoruz" dedi.

İngiltere, Venezuela’ya demokrasinin gelmesi mücadele edilmesi gerektiğini belirterek “ABD ile omuz omuzayız” dedi.

'ABD, VENEZUELA'DA DARBE DÜZENLİYOR'

Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan Rusya temsilcisiyse ABD’yi Venezuela’da darbe yapmakla suçladı.

Venezuela'nın iç işlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirten Rusya, toplantı öncesinde oturum gerçekleştirilmesine karşı çıkmıştı. Ancak 15 üyeli konseyden dört ret oyu verilmiş, toplantının devamı kararlaştırılmıştı.