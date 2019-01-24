ABD'den Venezuela'ya tehdit: Harekete geçeriz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'ABD diplomatik personelinin ülkeden ayrılması için 72 saat süre tanıyoruz' açıklamasının ardından, 'Venezuella'da personelimizi tehlikeye atan kim olursa ona karşı harekete geçeriz' tehdidinde bulundu.

Venezuela'daki ABD yandaşı muhalefetin lideri Juan Guaido'nun kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "ABD diplomatik personelinin ülkeden ayrılması için 72 saat süre tanıyoruz" demişti.

Maduro'nun bu açıklaması sonrası tehditte bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Venezuella'da personelimizi tehlikeye atan kim olursa ona karşı harekete geçeriz" dedi.

Pompeo,"ABD Maduro rejimini Venezüella hükümeti olarak tanımamaktadır. Bu çerçevede, ABD, eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ile diplomatik ilişkileri kesmeye ya da diplomatlarımızı 'istenmeyen kişi' ilan etme yetkisi olduğunu düşünmemektedir" ifadelerini kullandı.