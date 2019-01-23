Maduro: ABD ile diplomatik ilişkimizi kestik

Trump'ın Venezuela'da ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miraflores Başkanlık Sarayı'nda konuşma yapıyor.

Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri tamamen kestiklerini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiklerini belirtti.

Venezuela’da 80’in üzerinde örgüt tarafından düzenlenen ve ülkeye ABD müdahalesini protesto eden mitingde Maduro’nun yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

'NE DARBE NE MÜDAHALECİLİK'

"Bu, ABD hükümetinin ve Venezuela’yı bir sivil savaşa, çatışmaya sürüklemek isteyen ve ABD’de iktidarı alan aşırılıkçıların muazzam sorumsuzluğudur.

İmparatorlukla diplomatik ilişkileri kesme kararı aldım. Diplomatik heyetlerinin ülkeyi terk etmeleri için 72 saatleri var.

Venezuela’yı Washington’dan yönetmeyi amaçlıyorlar. Washington’un emirlerini yerine getiren bir kukla hükümet istiyor musunuz?

Venezuela’yı Bogota’dan yönetmek istiyorlar. Kendimizi oligarşinin köleleri haline getirecek miyiz?

Venezuela saygındır. Ne darbe ne müdahalecilik. Venezuela barış ve ilerleme istiyor.

Venezuela’nın önünde zorlu işler var. Ekonomik toparlanma işi. Elbette Venezuela’nın toparlanmasını, büyümesini ve refahını istemiyorlar. Bu bizim için büyük bir görev.

2019 yılını iyi yönetmeyi sağlamalıyız. Büyümeyi refahla, eşitlikle ve toplumsal yatırımla sağlamalıyız.

Gringo imparatorluğuna güvenmeyin. Onların çıkarlarını yöneten şey Venezuela’nın petrolüne, gazına ve altınına olan arzularıdır. Bunlar size ait değil, bunlar Venezuela’nın egemen halkına ait."