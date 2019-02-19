ABD, Suriye'den Irak toprakları üzerinden çekilecek

Irak Cumhurbaşkanı danışmanı Abdülkerim Haşim Mustaf, ABD'nin Suriye'deki askerlerini Irak üzerinden çekmesi konusunda Washington ile Bağdat arasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanı danışmanlarından Abdülkerim Haşim Mustaf, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme işleminin Irak üzerinden yapılacağını söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki yaklaşık 2 bin askerini çekmeye hazırlanan ABD, Irak'la anlaşmaya vardı.

Irak Cumhurbaşkanı danışmanı Mustaf, Bağdat ve Washington'un ABD askerlerinin Irak üzerinden çekilmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Mustaf'ın verdiği bilgiye göre, çekilme en geç 1 Nisan'da başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'in son günlerinde Suriye'deki askerlerin eve döneceğini ilan etmişti.

YPG ile birlikte hareket eden ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 18 üssü bulunuyor.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ve diğer üst düzey komutanlar, dün Suriye'deki bir hava üssünde YPG'lilerle bir araya gelmişti.

Yapılan görüşmede, YPG'lilerin 1500 ABD askerinin Suriye'de kalmasını istediği, General Votel'in ise, çekilme planının uygulanmaya devam ettiğini belirterek "Bizden istediklerini elbette anlayışla karşılıyoruz ancak şu anda bu doğrultuda değiliz" dediği öğrenilmişti.