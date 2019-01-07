ABD heyeti Türkiye'ye 'Sykes-Picot benzeri' bir haritayla geliyor

Wall Street Journal gazetesine göre, Türkiye Suriye’de IŞİD’e karşı savaşın sorumluluğunu üstlenmek için ABD’den hava bombardımanı, ulaştırma ve lojistik konularında destek istedi. Yarın ABD'li heyetin Ankara ziyaretinde masaya Sykes-Picot Anlaşması benzeri bir harita sereceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den asker çekme kararı sonrasında IŞİD’le mücadeleyi Türkiye’nin sürdüreceğini söylemesinin ardından Ankara’nın Washington’dan geniş çaplı askeri destek talep ettiği belirtildi.

ABD'li yetkililer Türkiye'nin bu taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığını dile getirirken, yarın Ankara'ya gelecek olan ABD'li heyetin Sykes-Picot benzeri bir Suriye haritasını masaya sereceği ifade edildi. ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne de Esad'la anlaşmadan önce ABD planını beklemeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelenin sorumluluğunu almak için ABD'den hava bombardımanı ve lojistik konularında askeri destek talep etti.

Haberde ABD’li yetkililerin Türkiye’nin taleplerinin geniş çaplı olduğunu, yerine getirildiği takdirde ABD ordusunun Suriye'deki varlığının azalmak bir yana derinleşeceği yorumu yaptığı belirtildi.

Gazeteye konuşan bir kaynak ABD yönetiminin Türkiye’nin talep ettiği askeri desteğin tamamının, özellikle hava desteğinin karşılanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Üç ABD’li yetkili Türkiye’nin karşı karşıya olduğu siyasi ve lojistik sorunlardan ötürü, "ABD ordusunun Suriye’de IŞİD’e karşı oynadığı rolün aynısını gerçekleştiremeyeceği" görüşünü dile getirdi.

ABD’li bir askeri yetkili “Kimsenin Türklerin bunu yapabileceğini söylediğini duymadım” ifadesini kullandı.

Gazete birçok uzman ve askeri yetkilinin Türkiye’nin Suriye'de IŞİD yerine ABD destekli Kürt militanları hedef almasından endişe ettiğini yazdı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un ABD'li üst düzey yetkililere gönderdiği gizli bir belgede IŞİD'e karşı mücadelede Türkiye’nin rolünün altını çizdiği belirtildi. Bolton'un sözkonusu belgede "ABD’nin Suriye’deki IŞİD'i yenmek, İran’ın Suriye’den çıkmasını sağlamak ve iç savaşa diplomatik çözüm bulmak" gibi hedeflerinin değişmediğini yazdığı ifade edildi.

RENKLİ HARİTA MASAYA SERİLECEK

ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye'nin Suriye'de Kürt bölgelerinden uzak durması için bir plan üzerinde çalıştığı da belirtildi. Buna göre ABD’li heyet Türkiye ziyaretinde, "olası bir Türk-Kürt çatışmasını önlemek üzere" masaya Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere ile Fransa’nın Ortadoğu’yu sömürge bölgelerine ayırdığı gizli Sykes-Picot Anlaşması benzeri bir renkli haritayı serecek.

SDG'YE 'BEKLEYİN' ÇAĞRISI

Haberde ayrıca Jeffrey’in Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Abdi’den Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bir anlaşma yapmadan önce Trump yönetiminin oluşturmakta olduğu stratejik planı beklemelerini istediği de bildirildi.

Konunun, yarın Ankara'ya gelmesi beklenen ABD heyetinin görüşmelerinde ele alınacağı ifade edildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin IŞİD’le Mücadele Özel Temcilcisi James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford yarın Ankara’ya geliyor.

