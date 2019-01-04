ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ’ABD Suriye’de Türklerin Kürtleri katletmemesini güvenceye almaya çalışıyor’ dedi. Pompeo, Erdoğan ile ABD için iyi sonuçlar almak üzere çalışacakları çok alan olduğunu da söyledi.

Muhafazakar haber sitesi Newsmax’e mülakat veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’den çekilme kararıyla ilgili olarak Washington’un önceliğinin “Türklerin Kürtleri katletmesini önlemek” olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yönetimiyle ABD için iyi sonuçlar elde etmek üzere çalışacakları çok alan olduğunu söyleyen Pompeo, ABD’nin Suriye’den çekilme tarihine ilişkin net bir bilgi vermedi. Pompeo dün yayımlanan mülakatında şu ifadeleri kullandı:

“Türklerle ilgili olarak hâlâ yapmamız gereken çok şey var. Başkan Trump sadece çekilmeyi değil diğer tüm unsurları da ortaya koydu. Bunlar Türklerin Kürtleri katletmemesinin güvenceye alınmasının önemi ve Suriye’de dini azınlıkların korunması. Tüm bunlar hâlâ Amerikan misyonunun bir parçası.”

Türkiye’yle ilgili olarak “Amerikalıların önemsediği ve güvenliklerini sağlayacak şeylerde destek verdikleri belli alanlar var” diyen Pompeo, “Bizi gerçekten endişelendiren alanlar da var” diye konuştu. Pompeo hâlâ Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları olduğunu söyledi.

Gelecek hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'ye gideceğini hatırlatan Pompeo, "ABD için iyi sonuçlar elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yönetimi ile çalışmamız gereken çok alan var" ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye’den çekilmesinin ertelenip ertelenmediğine dair soruya ise Pompeo “Başkan Suriye konusunda muğlak değil. Askerlerimiz oradan çıkacak. Başkan aynı zamanda, IŞİD ile mücadeleye devam etmemiz gerektiğini ve Ortadoğu'da istikrar yaratacak şeyler yapmayı sağlamamız gerektiğini açık bir şekilde ortaya koydu. İran ile mücadele devam ediyor. Bunların hepsini yapacağız. Bu sonuçları elde etmeye devam edeceğiz. Bunları basitçe Amerikan kuvvetleri Suriye'den çıktığı bir zamanda yapacağız. Size bir takvim veremem. Düşmanlarımızın tam olarak ne zaman ayrılacağımızı bilmelerini istemiyorum” diye yanıt verdi.