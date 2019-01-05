John Bolton, Suriye’yi tehdit etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İsrail’e inmeden önce uçakta yaptığı açıklamada Suriye’yi 'kimyasal iddiasıyla' tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye hükümetine "kimyasal silah" suçlamasında bulunarak ülkeye yeni hava saldırısı düzenleme tehdidinde bulundu.

Suriye hükümetinin daha önce kimyasal silah kullandığını iddia eden Bolton, ABD’nin ülkeden çekilmesinin “kimyasal silahların kullanımına bir davet olarak algılanmaması gerektiğini" söyledi. Bolton aksi takdirde "çok güçlü bir karşılık" verileceğini belirtti.

Bolton’un sözleri, Suriyeli yetkililerin pek çok kez dile getirdiği batılı ülkelerin kimyasal silah provokasyonu peşinde olduğu uyarılarını akla getirdi.

ABD'li danışman, Tel Aviv’e inmeden önce uçakta yaptığı açıklamada “Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı ABD’nin pozisyonunda kesinlikle bir değişiklik yok. Ve kimyasal silah kullanımı durumunda daha önce iki kez yaptığımız gibi çok güçlü bir karşılık verme pozisyonumuzda da kesinlikle bir değişiklik yok” dedi.

Bolton bu konuda Suriye Devlet Başkanı Esad’ın “yanılsamaya kapılmaması gerektiği” ifadesini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Suriye’den çekilmenin nasıl gerçekleştirileceğini ve sonuçlarını değerlendirirken Esad rejiminin, bu yaptığımızı kitle imha silahlarının kullanımına karşı pozisyonumuzda herhangi bir fire olarak algılamasını istemiyoruz.”

Bolton kimyasal silah kullanılırsa “birçok seçeneğin masada olacağını” belirterek “O iki saldırıda verilen dersleri önemsemedilerse bundan sonraki daha açıklayıcı olacaktır” diye konuştu.

ABD Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Nisan 2017 ve Nisan 2018 tarihlerinde ülkeye hava saldırıları düzenlemişti. Kimyasal iddialarıyla ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen soruşturmalarda herhangi bir kanıta rastlanmamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dört günlük turunda İsrail’deki temaslarının ardından 8 Ocak’ta Türkiye’ye gelecek.

