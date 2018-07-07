OPCW: Duma'da kimyasal saldırı yok

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü, aylar sonra Suriye'nin Duma bölgesinde kimyasal silah kullanıldığına ilişkin kanıt bulunmadığını açıkladı.

Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) Suriye'nin Duma bölgesinde klor kullanıldığını, ancak sinir gazı kullanıldığına dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre OPCW tarafından açıklanan ön raporda "Yaralıların bulunduğu iddia edilen bölgede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre çevreden alınan örneklerde ya da plazma örneklerinde organik fosfor veya muadili bir maddeye rastlanmadı" ifadesi kullanıldı. İnceleme altına alınan alandaki iki bölgede klor izi taşıyan organik maddelere rastlandığı belirtildi.

OPCW ekibi, Duma'da Suriye hükümet güçleri tarafından düzenlenen bir saldırı sırasında kimyasal silah kullanıldığı iddialarını incelemek için bölgede araştırma yapıyordu.

Nisan ayında "Beyaz miğferliler" tarafından yayılan ve "gaz saldırısı" olduğu iddia edilen videonun ardından ABD ve müttefikleri Şam'a dönük bir dizi hava saldırısı düzenlemişti.