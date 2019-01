ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Genelkurmay Başkanı Türkiye’ye geliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası koordinasyon görüşmelerinde bulunmak üzere yarın İsrail ve Türkiye'yi ziyaret için yola çıkacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Bolton, Türkiye’deki görüşmelerde kendisine ABD Genelkurmay Başkanı John Dunford ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in de eşlik edeceğini duyurdu.

Bolton mesajında “ABD güçlerinin Suriye’den çekilmesini ve IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasını önlemek için müttefik ve ortaklarımızla nasıl çalışacağımızı, IŞİD’e karşı bizimle savaşmış olanların geri çekilmemelerini ve İran’ın bölgedeki kötücül tutumunu önlemeyi tartışmak üzere yarın İsrail ve Türkiye’ye gitmek üzere yola çıkıyorum. General Dunford ve ABD temsilcisi James Jeffrey Türkiye’deki toplantılarda bana eşlik edecek” dedi.

Leaving tomorrow for Israel & Turkey to discuss the withdrawal of U.S. forces from Syria, how we will work with allies & partners to prevent the resurgence of ISIS, stand fast with those who fought with us against ISIS, & counter Iranian malign behavior in the region. 1/2

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 4 Ocak 2019