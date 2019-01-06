ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Kürtleri koruyan anlaşma olmadan çekilmeyeceğiz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ülkesinin Suriye'den çekilme kararı hakkında konuştu.
Bolton, "Türkiye'nin, kendileriyle tam koordinasyon içinde olmadan Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemediklerini" söyledi.
'ABD GÜÇLERİ İÇİN DE GARANTİ İSTİYORUZ'
İsrail ziyaretinde gazetecilere konuşan Bolton, çekilecek ABD güçlerinin korunması için de garantiler istediklerini ekledi.
ABD'li yetkili "Trump'ın pozisyonu, Türkiye'nin Kürtleri öldüremeyeceği yönünde" diyen Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadesini kullandı.