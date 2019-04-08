ABD 'Devrim Muhafızları'nı terör listesine aldı

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldı. İlk kez bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir parçası "terör örgütü" olarak niteleniyor.

ABD İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine aldığını ilan etti.

Trump, İran kuvvetlerinin aktif bir şekilde terörizmin finansmanı ve desteklenmesine bir devlet politikası olarak dahil olduğunu savundu.

ABD Başkanı, İran üzerindeki finansal baskının ve 'terörü desteklemenin bedellerinin' artırılacağını söyledi.

Kararla birlikte, ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine almış oldu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamaya hazırlandığı yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetimine uyarıda bulunmuştu.

Cevad Zarif, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tüm konularda en önde tutan ve uzun süredir Devrim Muhafızlarını terörist ilan etmek için büyük bir tutkuyla çaba gösterenlerin, bu meselenin bölgedeki ABD güçleri için ne sonuçlar doğuracağının da farkında olduğunu" kaydetmişti. Zarif, "DMO'nun terörist ilan edilmesi için çaba gösterenler Netanyahu'nun öncülüğünde ABD'yi yeni bir bataklığa sürüklemek istiyor. Donald Trump'ın ABD'yi yeni bir facia ile karşı karşıya bırakmaması için bunları bilmesinde fayda var" ifadelerini de kullanmıştı.

ABD'Lİ YETKİLİLER AÇIKLAMIŞTI...

Wall Street Journal'ın ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı önceki günkü haberinde, Washington yönetiminin, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı DMO'yu gelecek hafta "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edebileceği ifade edilmişti.

Habere göre, Devrim Muhafızları tarafından Avrupa ve diğer bölgelerde yürütülen ticari faaliyetleri engelleme amacı taşıyan kararın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından desteklendiğini aktaran yetkililer, Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un ise bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle karara sıcak bakmadığını belirtmişti.

Washington yönetimi, şu ana kadar DMO ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.