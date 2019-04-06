İran'dan ABD'ye 'terör listesi' misillemesi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etme iddiası gerçekleşirse İran'ın da ABD ordusunu terör listesinde IŞİD'in altına ekleyeceklerini söyleyerek misillemede bulundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Washington yönetiminin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmesi durumunda ABD ordusunu terör listesine alacaklarını belirtti.

Reuters'in haberine göre Felahetpişe, "Devrim Muhafızları ABD'nin terör listesine dahil olursa biz de o ülkenin ordusunu terör listesinde IŞİD'in hemen altına koyacağız" ifadesinde bulundu.

ABD'li Wall Street Journals (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine almayı planladığını iddia etmiş, Reuters ise ABD merkezli üç kaynak aracılığıyla iddiayı doğrulamıştı.