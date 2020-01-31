TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili tutarsızlığa yanıt geldi

Acun Ilıcalı'nın programda topladığı ve AFAD'a bağışladığını duyurduğu 73 milyon TL'ye rağmen AFAD diğer tüm yardımlarla birlikte 71 milyon TL yardım topladığını duyurmuştu. Paların nereye gittiği soruları sonrası kurumdan açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuştu.

Acun Ilıcalı'nın programda topladığı ve AFAD'a bağışladığını duyurduğu 73 milyon TL'ye rağmen AFAD'ın diğer tüm yardımlarla birlikte 71 milyon TL yardım topladığını duyurmasına tepki gösteren Altay, tutarsızlığa dikkat çekti..

Acun Ilıcalı'nın bağış toplandıktan sonraki, "Bu gurur milletimizin... Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL’ye ulaştı" ifadelerine dikkat çeken Altay, "AFAD diyor ki ‘Banka hesaplarında toplam 71 milyon (TL) yardım toplanmıştır. 2 gün önce Acun Ilıcalı diyor ki AFAD hesaplarına 73 milyon girdi. Sadece 2 günde 2 milyonluk bir kayıptan bahsediyoruz. Bu AFAD’ın açıkladığı 71 milyon vatandaşlarımızın katkısı ise, Acun Ilıcalı’nın programında toplanan 73 milyon nerede. Yani Acun Ilıcalı’nın programının dışında hiçkimse mi yardım etmedi. Etti arkadaşlar. Acun Ilıcalı’nın programından ayrı olarak yüzlerce, binlerce vatandaşımızın yardım ettiğini biliyoruz" diye konuştu. İLGİLİ HABER Süleyman Soylu'ya kendi sözlerini hatırlatıyoruz: 'Bedel ödeme' zamanı, istifa et!

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), CHP Milletvekili Engin Altay'ın, depremzedelere gönderilmek üzere toplanan yardım paralarının 2 milyonunun kaybolduğu iddiasını yalanladı. AFAD, Acun Ilıcalı'nın programında toplanan paranın havale işleminin peyderpey devam ettiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, CHP Milletvekili Engin Altay'ın düzenlediği basın toplantısındaki, "Acun Ilıcalı'nın Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TV8 ekranlarında topladığı ve AFAD'a bağışladığı 73 milyon liranın, 2 gün sonra AFAD tarafından tüm bağışların 71 milyon lira olarak duyurulduğunu ve sadece 2 günde 2 milyonluk bir kaybın olduğu" şeklindeki sözleri anımsatıldı.

Açıklamada, Engin Altay'ın sözleri gerçekle bağdaşmayan ve talihsiz olarak değerlendirilerek, "Sayın Acun Ilıcalı, Elazığ Depreminin ardından TV8 ekranlarında halkımızın yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün bir kez daha tüm dünyaya sergilendiği bir yayına imza atmıştır. Yayından bir gün sonra da Sayın Ilıcalı, programdan ne kadar bağış toplandığını kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştır. Söz konusu paylaşımında SMS karşılığı 22 milyon 553 bin 590 lira, havale ile 18 milyon 777 bin 281 lira, telefonla taahhüt etmek yoluyla da 31 milyon 801 bin 753 lira olmak üzere toplam 73 milyon 132 bin 624 lira yardım toplandığını duyurmuştur. Telefonla taahhüt edilen 31 milyon 801 bin 281 liralık bağışın vatandaşlarımız tarafından banka hesaplarımıza havale edilme işlemleri peyderpey devam etmektedir. Yani taahhütlerin tamamı henüz hesaplarımıza ulaşmamıştır. Ayrıca Başkanlığımızca kamuoyuna paylaşılan yardım miktarları TV8 programından elde edilen rakamları da kapsayacak şekilde toplanan tüm bağış miktarını göstermektedir. Ve bu miktar da güncel olarak 82 milyon 801 bin 235 liradır" denildi.