Acun Ilıcalı deprem için 73 milyon lira bağış topladı, Soylu'ya 'sizden ricam deprem için kullanılsın' dedi

Deprem için toplana bağışlar ve vergilerin akıbeti belirsizliğini korurken, Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle TV8'de düzenlediği bağış kampanyasında 73 milyon lira topladı. Ilıcalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu canlı yayına bağlayarak, "Sizden bir ricam var. Kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz' dedi.