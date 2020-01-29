Acun'un 'Süleyman Soylu' korkusu: Şaşkınlıkla karşılıyorum

Acun Ilıcalı, deprem için yaptığı kampanyada toplanan paralara ilişkin açıklamasını 'düzeltme' ihtiyacı hissetti, yeni bir 'Süleyman Soylu' açıklaması yaptı.

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TV8’deki canlı yayında toplam 73 milyon TL topladığını belirten Acun Ilıcalı, programa bağlana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, “Sizden de bir ricam var. Bu akşam ki kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz” demişti.

Acun Ilıcalı’nın bu sözleriyle depremzedeler için toplanan paraların yerine gitmediğini ima ettiği yorumları yapılmıştı.

Konuya dair Twitter hesabından "düzeltme" açıklaması yapan Acun Ilıcalı, “Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum” dedi.