Acun'un 'Süleyman Soylu' korkusu: Şaşkınlıkla karşılıyorum

Acun Ilıcalı, deprem için yaptığı kampanyada toplanan paralara ilişkin açıklamasını 'düzeltme' ihtiyacı hissetti, yeni bir 'Süleyman Soylu' açıklaması yaptı.
soL - Haber merkezi
Çarşamba, 29 Ocak 2020 13:18

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TV8’deki canlı yayında toplam 73 milyon TL topladığını belirten Acun Ilıcalı, programa bağlana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, “Sizden de bir ricam var. Bu akşam ki kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz” demişti.

Acun Ilıcalı’nın bu sözleriyle depremzedeler için toplanan paraların yerine gitmediğini ima ettiği yorumları yapılmıştı.

Konuya dair Twitter hesabından "düzeltme" açıklaması yapan Acun Ilıcalı, “Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum” dedi. 
Salı, 28 Ocak 2020 11:47
Acun Ilıcalı deprem için 73 milyon lira bağış topladı, Soylu'ya 'sizden ricam deprem için kullanılsın' dedi
Deprem için toplana bağışlar ve vergilerin akıbeti belirsizliğini korurken, Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle TV8'de düzenlediği bağış kampanyasında 73 milyon lira topladı. Ilıcalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu canlı yayına bağlayarak, "Sizden bir ricam var. Kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz' dedi.

Acun Ilıcalı Elazığ depremi nedeniyle kanalı TV8'de bir yardım kampanyası başlattı.

73 milyon lira bağış toplanan kampanyanın ardından canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var” dedi.

Ilıcalı ise Soylu'ya şu yanıtını verdi: “Sizden de bir ricam var. Bu akşam ki kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz."

 