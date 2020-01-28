Emniyetin ulaşamadığı Tamince'ye Acun bir telefonla ulaştı

'FETÖ' üyeliğinden soruşturması olan Fettah Tamince'nin bir tv programına canlı yayınla bağlanarak bağış yapması üzerine emekli hakim Osman Kaçmaz'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için sahibi olduğu TV8'de Acun Ilıcalı canlı yayında bağış topladı.

Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Fethullahçılar içerisinde yer aldığını itiraf eden, “FETÖ üyeliği”nden hakkında bugüne kadar 4 soruşturma yürütülen işadamı Fettah Tamince, TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu canlı yayına telefonla bağlanarak, Elazığ depremzedeleri için başlatılan yardım kampanyasına 250 Bin TL bağışladı.

Fettah Tamince’nin yaptığı bağışın ardından Emekli Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz’dan dikkat çeken açıklama geldi: