TKP'den üç büyük şehirde faturalara karşı eylem

TKP kış aylarıyla birlikte yurttaşları isyan ettiren yüksek doğalgaz faturalarına karşı Ankara, İstanbul ve İzmir'de sokağa çıkma ve faturalara itiraz etme çağrısı yaptı.

Doğalgaza son yıllarda yapılan zamların ardından TKP'den Ankara, İstanbul ve İzmir'de sokağa çıkarak zamlara itiraz etme çağrısı geldi.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü yapılması planlanan ancak Elazığ depremi nedeniyle ertelenen itiraz eylemleri 1 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

"Kış aylarıyla birlikte doğalgaz ve elektrik faturaları yurttaşların ödeyemeyeceği seviyelere geldi. Bunun en büyük sebebi elektriğe, suya ve doğalgaza erişimin temel hak olduğunu görmezden gelerek yapılan zamlar" açıklamasında bulunan TKP, 5 talebini açıklayarak 3 kentte yapılacak basın açıklamalarına katılım çağrısı yaptı.

ÜŞÜYORUZ, KAZIKLANIYORUZ

Bu doğalgaz faturalarını kabul etmiyoruz! #itirazet

Ankara PTT Yenişehir Şubesi önünde

İstanbul PTT Kadıköy Merkez Şubesi önünde

İzmir İzmirgaz Genel Müdürlük Binası önünde buluşuyoruz. pic.twitter.com/eHGV9DWlx1 — TKP (@tkpninsesi) January 29, 2020

BEŞ TALEP AÇIKLANDI

TKP'nin geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

ÜŞÜYORUZ, KAZIKLANIYORUZ

Bu doğalgaz faturalarını kabul etmiyoruz!

Kış aylarıyla birlikte doğalgaz ve elektrik faturaları yurttaşların ödeyemeyeceği seviyelere geldi. Bunun en büyük sebebi elektriğe, suya ve doğalgaza erişimin temel hak olduğunu görmezden gelerek yapılan zamlar.

Büyük şirketler elektriği, suyu, doğalgazı fahiş fiyatlarla satıp kârlarına kâr katıyorlar.

Bu da yetmezmiş gibi onların vergi borçları silinirken devlet faturalarda farklı kalemlerle vergi topluyor.

TRT payıyla izlemediğimiz televizyon kanallarını ve dinlemediğimiz radyoları,

KDV ile bizim haklarımızı korumayan bir hükümeti besliyoruz.

Kazıklanıyoruz ve bu yükü kabul etmiyoruz.

Emekçilerin doğalgaz fatura yükünden kurtulabilmesi için talep ediyoruz;

· Faturalarına yansıyan KDV, vergiler ve TRT katkı payı iptal edilsin.

· Fatura borcu nedeniyle kesintiler yasaklansın. Açma kapama bedeli kaldırılsın, daha önce alınan açma kapama bedelleri iade edilsin.

· Son iki yıldır yapılan tüm zamlar geri alınsın.

· Hastane, okul gibi kamu kuruluşlarından tüketim bedeli alınmasın.

· Konutlarda doğalgaz tüketimi bir ailenin asgari temel ihtiyacını karşılayacak belirlenmiş miktarlarda tüketim için bedelsiz olsun.

Kaz gibi yolunmayı reddediyoruz!