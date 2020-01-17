Grip aşısı bulunamıyor: Salgın başladı

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019 yılında yalnızca 1 milyon 220 bin grip aşısı ithal edildi. Grip salgını giderek artıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018 yılında 2 milyon 200 bin grip aşısı ithal edilirken bu sayı 2019 yılında 1 milyon 220 bine düştü. 82 milyonun yaşadığı Türkiye’de grip salgını patladı.

Halk sağlığı uzmanları, gribin bu kadar büyük bir salgına dönüşme sebebini "grip aşısının zamanında ve yeterli miktarda gelmemesi" olarak açıkladı.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ağır seyirli ve ölümcül olabilen gripten korunmanın en etkili yolunu aşılanmak olarak açıkladı. Ancak geçen yıl sağlık çalışanları başta olmak üzere çok sayıda risk grubundaki insan aşıya ulaşamadı. Sağlık Bakanlığı ise ülkemizde 4,5 milyon KOAH’lı bulunmasına rağmen 500 bin aşının geleceği haberini "müjde" olarak duyurdu.

Halk sağlığı uzmanları eylül ve ekim aylarında grip aşısının ancak "karaborsada" bulunabildiğinden risk grubundakilerin zamanında aşılanmadığını belirtti. Habere göre aşılanmanın çok önemli bir yer tuttuğunu kaydeden uzmanlar, “Aşılar zamanında yapıldığında salgını önler” dedi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Cuma günü özel bir hastaneye getirilen 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun ölümüne H1N1 virüsünün sebep olmuş olabileceği belirtilmiş, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır" denilmişti.

Grip Bilim Kurulu'nun hazırladığı raporda "Öte yandan, 2009'da küresel bir salgın yapmış olan influenza A (H1N1) virüsü artık ‘domuz gribi’ olarak tanımlanmamaktadır ve insanlarda normalde görülebilen mevsimsel grip ajanları arasında yer almaktadır" diye belirtilmiş, Bakanlık'tan yapılan açıklamada grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların tüm hastalara yetecek miktarda piyasada bulunduğu öne sürülmüştü.