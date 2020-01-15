İki çocuk yaşamını yitirdi, bakanlık açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da H1N1 şüphesiyle yaşamını yitiren iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır" denildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Cuma günü özel bir hastaneye getirilen 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğun ölümüne H1N1 virüsünün sebep olmuş olabileceği belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada her yıl 290 bin ila 650 bin arasında influenza ilişkili ölüm görüldüğünü rapor etmektedir. Hastalık özellikle gebelerde, 5 yaş altı çocuklarda, 65 yaş ve üzeri kişilerde, kronik hastalığı (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, metabolik veya hematolojik) olanlarda ve immün yetmezliği olanlarda ağır seyretmektedir. Ölümle sonuçlanan her vakada olduğu gibi; İstanbul´da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır” denildi.

Geçen hafta toplanan Grip Bilim Kurulu'nun hazırladığı rapora göre bu yıl Türkiye'deki grip virüslerinin yarısının influenza A (H1N1) tipinde olduğu belirtilen açıklamada, vaka sayıları ve artış hızının geçen yıllarla benzer oranda seyrettiği, virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu olmadığı kaydedildi.

Açıklamada "Öte yandan, 2009'da küresel bir salgın yapmış olan influenza A (H1N1) virüsü artık ‘domuz gribi’ olarak tanımlanmamaktadır ve insanlarda normalde görülebilen mevsimsel grip ajanları arasında yer almaktadır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçların tüm hastalara yetecek miktarda piyasada bulunduğu belirtildi.