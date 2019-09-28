Sağlık Bakanlığı'ndan Sayıştay raporuna yalanlama

Sağlık Bakanlığı, Sayıştay’ın 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapıldığına yönelik tespitine ilişkin 'Tamamen asılsızdır' yanıtını verdi.

Sağlık Bakanlığı, Sayıştay’ın 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşı yapıldığına yönelik tespitine ilişkin açıklamada bulundu.

“Haberlerde yer alan ‘miadı geçen aşıların uygulandığı’ iddiası tamamen asılsızdır” denilen açıklamada, aşının son kullanma tarihinin Aşı Takip Sistemi (ATS) tarafından sıkı bir şekilde denetlendiği savunuldu.

'ZAYİAT ORANLARI TÜM DÜNYADA KABUL EDİLEBİLİR DÜZEYDEDİR'

Türkiye'de aşı kaynaklı zayiat oranlarının 'tüm dünyada kabul edilebilir düzeyde' olduğu savunulan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Her ülke gibi ülkemizde de olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak yedek aşı alımı yapılmakta, hiçbir koşulda aşı sıkıntısı yaşanmaması için her zaman öngörülen ihtiyaçtan bir miktar fazlası stoklanmaktadır.

Buna ilâveten bazı aşılar, tekli doz yerine on/yirmi dozluk flakonlar şeklinde üretilmektedir. Bu ürünler açıldıktan sonra 6-8 saat içerisinde tüketilmelidir. Yeri geldiğinde tek bir bebek için bu flakon açılmaktadır. UNICEF rehberleri, çok dozlu ürünlerde %50-90 arasında değişen oranda, tek dozlu ürünlerde ise %5-15 oranında zayiat öngörmektedir. Diğer taraftan zorunluluk arz etmeyen grip aşısı gibi ürünlerde de yeterli başvuru olmaması durumunda zayiat olabilmektedir. Tüm dünyada yaşanan bu gibi durumlar dışında kişilerin hatasına bağlı soğuk zincir kırılmaları veya son kullanım tarihinden kaynaklı zayiatlarda ise her bir aşı için İl Sağlık Müdürlüklerimizce gerekli soruşturma yürütülmekte, sorumlulara aşı bedeli rücu ettirilmektedir.

Yukarıda özetlenen zayiat oranları, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında da kabul edilebilir düzey olarak benimsenmiştir. Sayıştay raporunda imha nedeni ile ortaya çıktığı iddia edilen kayıp, aynı yıl aşı bütçemiz dikkate alındığında yaklaşık %0,7’dir ve bu oran toplum sağlığı açısından alınması gereken bir önlemdir.”