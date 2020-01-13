Sağlık Bakanlığı: Satış ve kullanım blokajı olan ilaçların kullanılması mümkün değil

Isparta'da yaşanan ölüm sonrasında, girişimsel operasyonlarda kullanılan Dormofol adlı ilacın belirli serileri bakanlık tarafından toplatılmıştı. Bakanlık konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sağlık Bakanlığı girişimsel operasyonlarda kullanılan "Dormofol" adlı ilaç konusunda çıkan haberler üzerine bir açıklama yayımladı.

Isparta Şehir Hastanesi’nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiası üzerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) sözkonusu ilacın belirlenmiş serilerinin kullanılmaması için İl Sağlık Müdürlüklerine uyarı yazısı göndermişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TİTCK tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıyla ilgili bazı haber ve yorumlar sonrasında konunun tam olarak anlaşılması için açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"- Endoskopi ve kolonoskopi esnasında kullanılan propofol etken maddeli anestezi ilacının belirlenmiş serileri ile ilgili olarak daha önceden TİTCK tarafından kurumun internet sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik duyurular ilan edilmiştir.

- 9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda da İl Sağlık Müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarılar hatırlatılarak, İlaç Takip Sistemi üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir.

- İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyri takip edilmektedir.

- Bu sistem sayesinde satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından, vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır."

