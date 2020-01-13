Sorun Bakanlığın yasakladığı ilaçta mı?

Isparta'da yaşanan ölüm sonrasında, girişimsel operasyonlarda kullanılan Dormofol bakanlık tarafından toplatıldı. Sorun ilaçta ya da ilacın belirli bir partisinde olabileceği gibi bekletilme/kullanılma kaynaklı da olabilir.

Endoskopi ve kolonoskopi gibi girişimsel operasyonlarda Propofol isimli sedasyon (uyutucu) ilacının yerine kullanılan muadili Dormofol'un Isparta'da biri ölümle sonuçlanan sağlık sorunlarına yol açtığı, bunun üzerine bakanlığın yolladığı bir talimatla hastanelerdeki parti numarası belirli Dormofol ilaçlarını geri çektiği haberlere yansımıştı.

Yaşanan ölümlü vakayla ilgili ulaştığımız bilgilere göre, ölüm septik şok sonucu gerçekleşmiş. Septik şok, kanda bakteri üremesi ve bunun tüm vücudu zehirlemesi anlamına geliyor.

Nitekim ilacın yapılan tetkikinde içinde böyle bir bakterinin ürediği tespit edildi.

İKİ NEDENDEN OLABİLİR...

Bu durum, ilacın kullanılma biçimiyle de ilgili olabilir. Yumurta akından elde edilen ilaç, tamamı hemen kullanılmayıp, kalanı başka bir hastada kullanılmak üzere bekletildiği için bakteri oluşumu yaşanmış olabilir.

Öte yandan sorun, ilacın belirli bir partisinin fabrikada hazırlandığı koşullarla ilgili de olabilir. Bakteri bulaşıklığının bu aşamada gerçekleşmesi de bir diğer olasılık.

Konuyla ilgili farklı sosyal medya platformlarında Propofol'ün yerine çıkan "Çin versiyonu" bir ilacın ölümlere neden olduğu bilgisi yayılıyor ama Dormofol Çin malı değil. Ulaşmaya çalıştığımız üretici yerli firma Vem İlaç yetkililerinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.