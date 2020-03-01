Başkentgaz'ın 'faturalı sayaç' dayatması hukuka aykırı bulundu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na bağış skandalıyla gündeme gelen Başkentgaz’la ilgili bir başvuruyu değerlendirdi. Kurum, dağıtım şirketinin abonelerine bir tercih hakkı tanımadan mekanik sayaç kullanmaya zorlamasının, hukukun genel ilkelerine aykırı olduğunu değerlendirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na bağış skandalıyla gündem olan Başkentgaz’la ilgili bir başvuruyu değerlendirdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, kurum "Başkentgaz’ın doğalgaz abonelerine seçme hakkı vermeden sayaç değiştirmesinin ve değişim sebebiyle güvence bedeli almasının temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine aykırı olduğu" tespitinde bulundu.

Başvuruda bulunan bir vatandaş, Ankara’da bulunan konutunda kendisine haber verilmeden ve evde bulunmadığı bir zamanda ön ödemeli doğalgaz sayacının (kartlı) sökülerek mekanik (faturalı) sayaç ile değiştirildiğini belirtti.

Değişim esnasında ön ödemeli (kartlı) veya mekanik sayaç arasında bir seçim yapma hakkı tanınmadığını ayrıca bu değişim nedeniyle açma kapama bedeli ile sayaç güvence bedeli alındığını belirten kişi, söz konusu uygulamalara dayanak olan hükümlerin değiştirilmesini talep etti.

Kurum, dağıtım şirketinin abonelerine bir tercih hakkı tanımadan mekanik sayaç kullanmaya zorlamasının, hukuka, hakkaniyete, temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunarak "Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunulması” kararı verdi.