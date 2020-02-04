Senin orada ne işin var, onu söyle! Kızılay Başkanı Ensar'a yapılan bağışı savundu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Elazığ depremi öncesi ve sonrasında ortaya çıkan skandalların ardından istifa etmek yerine kendini savunmaya, açıklamalar yapmaya devam ediyor. Kınık, son açıklamasında Başkentgaz'ın Kızılay'ı aracı yaptığı Ensar Vakfı 'bağışı'nı savundu, vergi kaçırılmadığını iddia etti.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na Kızılay aracı yapılarak yapılan 8 milyon dolarlık "bağış" ve bu işlem için Kızılay'ın aldığı 75 bin dolarlık "komisyon" için açıklamada bulundu.

Kınık, konuya ilişkin daha önceki "vergi kaçırma değil, vergiden kaçınma" açıklamasından çark ederek, bu süreçte vergi kaçırılmadığını iddia etti:







ŞAHİDİ BAŞKENTGAZ AMA...

Kınık iddiasına kanıt olarak vergi kaçırma suçlamalarına konu olan Başkentgaz'ı gösterdi. Oysa ortada Başkentgaz tarafından Kınık'ın iddia ettiği gibi kamuoyuna yapılmış ve bütçe bilgilerini de içeren bir açıklama yok.

Üstelik işlem Kızılay Başkanı Kınık'ın iddia ettiği gibi vergi kaçırılmasına "yetmediyse" dahi ortada Kızılay'ın vergi kaçırılmasına aracılık ettiği gerçeği duruyor.