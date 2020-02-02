CHP'den Kızılay için araştırma komisyonu önerisi

CHP, Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı bağışın ortaya çıkmasının ardından Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Başkentgaz’ın Ensar Vakfı’na yaptığı yaklaşık 8 milyon dolarlık bağışın Kızılay üzerinden gerçekleşmesinin ortaya çıkmasının ardından CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç hazırladıkları araştırma önergesini Meclis Başkanlığı’na sundu.

CHP, Kızılay’a yapılan bağışlarla vergi kaçırılması girişimlerinin ve kurumun yaşadığı güven kaybının araştırılmasını istedi.

Önergede, “Bu belgeden Kızılay’ın bir yardım kuruluşu olmaktan çıkıp bazı şirketlerin muvazaalı işlemler yoluyla vergi kaçırmalarına fırsat sağlayan bir kurum haline dönüştüğünün anlaşılmaktadır” denildi.

Önergede, bağışa ilişkin olarak Kızılay Genel Başkanı’nın "Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak farklıdır, vergiden kaçınmak farklıdır” açıklaması eleştirilirken, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilebildiğine de dikkat çekildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ensar Vakfı'na yapılan 8 milyon dolarlık bağışı "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" diye savunmuştu.