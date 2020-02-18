Kızılay, Başkentgaz ve Ensar Vakfı hakkında suç duyurusu

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na gönderdiği 8 milyon dolarlık 'bağış' suç duyurusuna konu oldu.

Antalya Barosu, Kızılay, Başkentgaz ve Ensar Vakfı hakkında Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Antalya Barosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Başkent Gaz), Türk Kızılay Derneği’ne (Kızılay), 27/12/2017 tarihinde, 8.000.000 Amerikan Doları bağış yapmış ve bu tutardan 75.000 Amerikan Doları'nın Kızılay’ın faaliyetlerinde, bakiye 7.925.000 Amerikan Doları'nın ise Ensar Vakfı’nın faaliyetlerinde kullanılmasına muvafakat ettiğini belirtmiştir.

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan ve adını Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu Kızılay, ayrım gözetmeden, bütün insanlık için gönüllü olarak hizmet eden ,köklü ve saygın bir kuruluştur. Hiç kimsenin Kızılay’ı kirli ilişkiler ağına aracı yapmaya, suça bulaştırmaya hakkı yoktur. Tam da bu nedenle, Türk Kızılay Derneği, Ensar Vakfı ve Başkent Gaz yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.