TKP: Hadi alın elinize faturaları, dağıtım şirketlerinin kapısına dayanalım

2020 emekçiler için çok dağa ağır koşullarda başladı.
Emekçilerin alım gücünün hızla düştüğü Türkiye'de art arda gerçekleşen zamlar, yurttaşların temel ihtiyaçlarını kısarak faturaları ödeme yoluna gitmesine yol açıyor.
Bununla birlikte Türkiye Komünist Partisi, Ocak ayının ortasından bu yana yürüttüğü bir çalışma ile emekçi halkı fahiş fatura bedellerini kabul etmemeye çağırıyor.
TKP’nin Sesi’nde bugün, paran kadar ısınabilirsin diyen bir tüccar sınıfına ve onun iktidarına karşı boyun eğmeyenler örgütlenmeye çağırılıyor.
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
Türkiye Komünist Partisi sizleri faturalarda yazılan soygun reçetesini tanımamaya, faturalara itiraz etmeye çağırıyor. #İtirazEt
TKP'nin Sesi yayında #TKP
https://t.co/tghMVd8Qb7 pic.twitter.com/Ff2PNrtTUv
— TKP (@tkpninsesi) February 18, 2020