TKP: Hadi alın elinize faturaları, dağıtım şirketlerinin kapısına dayanalım

TKP'nin Sesi'nde bugün halkın ısınma ve elektrik gibi temel haklarının kamusal hak olmaktan nasıl çıkarıldığı, AKP ve patronlar eliyle nasıl bir soygun yaşandığına dikkat çekildi, fatura soygununa karşı nasıl bir mücadele yürütüldüğüne dikkat çekildi.
soL - Haber Merkezi
Salı, 18 Şubat 2020 09:07

2020 emekçiler için çok dağa ağır koşullarda başladı.

Emekçilerin alım gücünün hızla düştüğü Türkiye'de art arda gerçekleşen zamlar, yurttaşların temel ihtiyaçlarını kısarak faturaları ödeme yoluna gitmesine yol açıyor.

Bununla birlikte Türkiye Komünist Partisi, Ocak ayının ortasından bu yana yürüttüğü bir çalışma ile emekçi halkı fahiş fatura bedellerini kabul etmemeye çağırıyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, paran kadar ısınabilirsin diyen bir tüccar sınıfına ve onun iktidarına karşı boyun eğmeyenler örgütlenmeye çağırılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: 
 