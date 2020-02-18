TKP: Hadi alın elinize faturaları, dağıtım şirketlerinin kapısına dayanalım

TKP'nin Sesi'nde bugün halkın ısınma ve elektrik gibi temel haklarının kamusal hak olmaktan nasıl çıkarıldığı, AKP ve patronlar eliyle nasıl bir soygun yaşandığına dikkat çekildi, fatura soygununa karşı nasıl bir mücadele yürütüldüğüne dikkat çekildi.

soL - Haber Merkezi