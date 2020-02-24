Başkentgaz soyguna itiraza yanıt verdi: Faturanızı zamanında ödeyin

TKP'nin çağrısıyla birçok kentte fatura soyguna karşı yurttaşlar tarafından itiraz dilekçeleri gönderildi.
İtiraz dilekçelerinin iletildiği yerlerden olan Ankara'da, Başkentgaz bir yurttaşın itiraz dilekçesine yanıt verdi.
Ensar Vakfı'na Kızılay hüllesiyle gönderilen 8 milyon dolarla da gündem olan Başkentgaz, verdiği yanıtta fatura soygunu ve yurttaşın soygun itirazına hiçbir şekilde karşılık vermezken, "mağdur olmamak için faturanızı zamanında ödeyin" ifadesini kullandı.
İşte Başkentgaz'ın fatura soygununa verdiği yanıt: