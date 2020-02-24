Başkentgaz soyguna itiraza yanıt verdi: Faturanızı zamanında ödeyin

Ankara'da Başkentgaz'a iletilen bir itiraz dilekçesine yanıt geldi. Başkentgaz, TKP'nin çağrısıyla yapılan protestonun ardından itiraz dilekçesini vermiş olan yurttaşa 'mağdur olmamak için faturanızı zamanında ödeyin' yanıtını verdi.

soL - Ankara