Başkentgaz soyguna itiraza yanıt verdi: Faturanızı zamanında ödeyin

Ankara'da Başkentgaz'a iletilen bir itiraz dilekçesine yanıt geldi. Başkentgaz, TKP'nin çağrısıyla yapılan protestonun ardından itiraz dilekçesini vermiş olan yurttaşa 'mağdur olmamak için faturanızı zamanında ödeyin' yanıtını verdi.
soL - Ankara
Pazartesi, 24 Şubat 2020 14:01

TKP'nin çağrısıyla birçok kentte fatura soyguna karşı yurttaşlar tarafından itiraz dilekçeleri gönderildi.

İtiraz dilekçelerinin iletildiği yerlerden olan Ankara'da, Başkentgaz bir yurttaşın itiraz dilekçesine yanıt verdi.

Ensar Vakfı'na Kızılay hüllesiyle gönderilen 8 milyon dolarla da gündem olan Başkentgaz, verdiği yanıtta fatura soygunu ve yurttaşın soygun itirazına hiçbir şekilde karşılık vermezken, "mağdur olmamak için faturanızı zamanında ödeyin" ifadesini kullandı.

İşte Başkentgaz'ın fatura soygununa verdiği yanıt:

 

 