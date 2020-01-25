Soylu hedef gösterdi, savcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada paylaşılan Elazığ’daki deprem paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyada yer alan "provokatif içerikli paylaşımlara ilişkin" soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası ” Sosyal medyada panik havası yaratanlar hakkında soruşturma başlatacağız” demişti. Süleyman Soylu’nun bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.